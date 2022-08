Sorpresa a Teggiano: un gruppo di cicogne fa sosta durante il viaggio verso l'Africa

Meraviglia nel Vallo di Diano, qualche giorno fa. Un gruppo di cicogne ha fatto una sosta a Teggiano, durante il viaggio verso l'Africa: il fortunato spettatore le ha catturate in uno scatto divenuto subito social.

La curiosità

Come è noto, Sala Consilina è luogo di nidificazione per una cicogna che, ogni anno, utilizza un traliccio dell'Enel per deporre le uova. Ancora una volta, dunque, il nostro territorio si è confermato location privilegiata per ammirare suggestioni made in nature.