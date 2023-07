"Tanta crudeltà verso un cagnolino così piccolo ed anziano, totalmente incapace di difendersi - ricordano dalla Lega del Cane di Salerno - Grazie al tempestivo intervento di alcune volontarie giunte sul posto e della Lega del cane, era stato messo in sicurezza. Tra le tante persone che hanno assistito alla scena, c’era anche Annalisa, che non ha resistito e ha deciso di adottarlo. Ora nessuno gli farà più del male. Chissà quanta altra cattiveria ha dovuto patire negli anni. Finalmente ora inizia un nuovo capitolo, pieno d’amore e coccole", concludono i volontari. Gioia grande e meritata, dunque, per Johnny.

Buone notizie per il piccolo Johnny, cagnolino che, dopo essere stato vittima di maltrattamento, finalmente sarà accolto in una nuova famiglia. Solo poche settimane fa, il suo proprietario davanti ad una folla di bagnanti, aveva tentato di farlo annegare a mare a Torrione.

Lieto fine per Johnny, adottato il cagnolino che stava per morire annegato per mano del suo ex proprietario