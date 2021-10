Istrice trovato in stato confusionale in un terreno: recuperato e liberato

I carabinieri della Forestale di Colliano hanno provveduto alla liberazione in natura di un esemplare di istrice crestata “Hystrix cristata”. Infatti, un privato cittadino, nell’accedere ad un terreno di pertinenza della sua abitazione, ha scorto l’animale all’interno della sua proprietà: la bestiola era in evidente stato di confusione e non riusciva a uscire dall'area.

Il fatto

Il cittadino, quindi, ha informato i Forestali che, dopo aver attivato personale qualificato al recupero delle Guardie zoofile dell’Enpas di Salerno, si sono recati sul posto: ai militari e alle guardie zoofile, l’esemplare di istrice, di sesso maschile, è risultato essere in buone condizioni generali ed una volta recuperato, è stato custodito in un trasportino alla ricerca di un habitat idoneo al rilascio in natura.

La liberazione

Individuato all’interno di un bosco un luogo idoneo, il personale ha quindi liberato l’istrice che, in pochi secondi, si è dileguato nella macchia.