Salvata dopo l'abbandono in un burrone: Luce continua a migliorare, il video che commuove il web

Migliora giorno dopo giorno, Luce, la pony recuperata in un burrone, dove era stata legata e abbandonata, a morire di stenti. A rimetterla in sesto, Teresa Salsano e le volontarie del canile di Cava de' Tirreni che, supportate da innumerevoli amanti degli animali, hanno ricevuto aiuti e sostegni per curare la tenera amica di zampa.

"Resta ancora il problema agli zoccoli con una laminite che ci vorrà ancora del tempo per curarla, ma siamo orgogliosi di lei, di questa meravigliosa creatura e la sua voglia di vivere", ha concluso Salsano. Commozione sui social.