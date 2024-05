"Piovono micini": l'appello per adozioni e aiuti lanciato dai volontari della Lega del Cane

"È appena iniziato il periodo peggiore per noi volontari: il telefono squilla di continuo ma aiutare tutti non è possibile. Siamo sommersi di gattini, non finisci di farne adottare che te ne arrivano subito altri. Eccone altri 4 (vedi uno dei cuccioli in foto), tre femmine e un maschietto. Hanno appena 40 giorni, ad una femminuccia mancano le dita di una zampina posteriore". Lo scrivono i volontari della Lega del Cane che lanciano un appello a tutti gli amanti degli animali.

"In totale abbiamo 10 cuccioli se qualcuno volesse aiutarci avremmo bisogno di cibo kitten umido e secco. Loro cercheranno ovviamente adozione Si trovano a Salerno ma per chi ha pazienza sono adottabili anche al centro e nord Italia, previo colloquio conoscitivo". Per info e adozioni: 3299870630.