Sconcerto a Montecorvino Rovella: gattino abbandonato in uno scatolo tra i rifiuti

Sconcerto a Montecorvino Rovella, dove un gattino è stato abbandonato in uno scatolo tra la spazzatura in località San Martino. A trovarlo è stata la consigliera comunale Mariella Coralluzzo che amaramente commenta: “Perdete ogni speranza a voi che entrare.......in questo mondo che io non riconosco più..... fare schifo. Non ho più parole”. La foto del gattino sta facendo in queste ore il giro dei social suscitando indignazione tra i naviganti.