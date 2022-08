Caretta Caretta: 3 nidi in due giorni nella nostra provincia

Tra il 28 ed il 29 luglio 3 tartarughe della specie Caretta Caretta hanno deposto le loro uova nella nostra provincia. Le spiagge scelte dalle tartarughe sono state, in questi casi, quelle di Camerota, Acciaroli e Palinuro.

I nidi

In particolare a Palinuro il 28 luglio la tartaruga era risalita ma il tratto di spiaggia era troppo roccioso e non è riuscita a deporre. Come annunciato da Tartarughe Marine in Campania, però, "Occhio che potrebbe tornare stanotte".

Il giorno dopo, infatti, mamma tartaruga si è diretta presso la spiaggia del Camping Saline dove ha deposto le uova, la stessa spiaggia che da anni accoglie i volontari di Tartarughe Marine in Campania. Non avrebbe davvero potuto scegliere un posto migliore.