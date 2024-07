Anche a Capaccio Paestum il primo nido di tartaruga Caretta Caretta

È un evento storico per il litorale di Capaccio Paestum: finalmente, anche qui sono state deposte le prime uova di tartaruga Caretta Caretta. Il ritrovamento del sessantaquattresimo nido della regione Campania è un segnale positivo per la conservazione di questa specie. Alle prime luci dell’alba, i volontari del network “Caretta in Vista”, in collaborazione con l’organizzazione Noetaa Capaccio e il Laboratorio Verde Capaccio Paestum-Agropoli Odv, hanno individuato delle tracce inequivocabili di una mamma tartaruga sulla spiaggia. Il ritrovamento è stato coordinato scientificamente dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, nell’ambito del progetto Life TurtleNest.

Messa in sicurezza

Il nido era situato pericolosamente vicino alla riva, una posizione che avrebbe potuto mettere a rischio lo sviluppo degli embrioni a causa delle mareggiate estive. Per garantire la sicurezza delle uova e favorire la schiusa, i ricercatori della Stazione Zoologica hanno proceduto al trasferimento del nido in un’area più sicura, seguendo scrupolosamente i protocolli previsti.

Una rete vasta

Questo intervento non solo rappresenta un importante traguardo per la comunità locale e per gli attivisti ambientali, ma sottolinea anche l’importanza della collaborazione tra volontari, enti locali e istituzioni scientifiche per la salvaguardia della fauna marina. La speranza è che questo sia solo il primo di molti nidi a essere scoperti lungo il litorale di Capaccio, contribuendo così alla conservazione delle tartarughe marine nel Mediterraneo.