La tartaruga Caretta Caretta ritorna nel Cilento: trovato un nido a Castellabate

Una grande tartaruga marina ha scelto la spiaggia della zona Lago di Santa Maria di Castellabate in Cilento per deporre le sue uova. A scoprirla alcuni dei condomini del Villaggio Turistico Benvenuto. L'area, una volta allertate le autorità, è state delimitata dai volontari che si occupano delle nidificazioni delle caretta caretta. Il condominio Villaggio Benvenuto, dal canto suo, ha gia' 'adottato' il nido e da li' assicurano che lo monitoreranno perche' sia protetto finche' le uova si schiuderanno, tra almeno 45 giorni, e le tartarughine si dirigeranno verso le acque cristalline del mare cilentano.

Il progetto

Come ricorda questa mattina un post della pagina Instagram "Caretta in Vista", progetto di monitoraggio delle nidificazioni di tartarughe marine in Campania coordinato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn, il nido alla zona Lago di Santa Maria di Castellabate è il numero 47 quest'anno in Campania. "Un particolare grazie - scrivono i volontari sui social - ai ragazzini del Villaggio Benvenuto che hanno messo in sicurezza l'area".