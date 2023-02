Da Savona a Nocera per adottare "Victor", la gioia di una coppia

Da Savona a Nocera Inferiore per adottare un cane. La bella storia la racconta Gianna Senatore, dell'associazione zoofila nocerina, a Nocera Inferiore. Una coppia si è messa in viaggio da Savona per adottare Victor, di 4 anni. "E' proprio quando la stanchezza è tanta che avviene il miracolo. Victor, la sua famiglia è venuta in canile da Savona per adottarlo" il messaggio di gioia condiviso dalla responsabile del canile sui social