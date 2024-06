Lieto fine per Zirpolo: il pappagallo canterino è tornato a casa

Lieto fine per Zirpolo, il pappagallino scomparso dal 4 giugno a Torrione e ritrovato come sperato. Il pennuto che canta se si riproduce Kill bill- Twisted Nerve, è tornato a casa ed è impazzito di gioia riconoscendo il suo ambiente. A rintracciarlo, un veterinario in zona centro sociale, mentre Zirpolo era sul suo balcone impaurito.

Dopo essere stato curato e coccolato per 12 ore, è stato riconsegnato ai proprietari: preziose per il suo ritrovamento le segnalazioni rimbalzate a mezzo social, anche attraverso il gruppo Facebook "Sei di Torrione se...Enzo Carrella". Gioia grande per la sua famiglia e non solo.