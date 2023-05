Ancora nessuna traccia di Piccola, le ricerche della gattina continuano

Ancora nessuna traccia di Piccola, la gattina bianca e nera, a pelo lungo, scomparsa da diverse settimane dalla zona Cittadella, esattamente da via Cacciatore. A continuare a cercarla disperatamente, l'animalista Ilaria Daddi che, trovandola in strada, proprio sotto al suo portone, se ne era presa cura affidandola alle cure veterinarie, per provvedere alla sterilizzazione e per consentirle di essere operare perchè affetta da piometra. Dopo essere guarita, la micina, per la quale, nonostante i tentativi della volontaria non era stato possibile trovare alcuno stallo, è stata accudita, nutrita e curata regolarmente, in via Cacciatore, fino al giorno in cui è svanita nel nulla.

Secondo alcune segnalazioni, Piccola sarebbe stata vista in via Guercio, ma nonostante le ricerche immediate della volontaria Daddi, la micina non è stata ritrovata. Chiunque la avvistasse, può contattare a mezzo Facebook Ilaria Daddi.