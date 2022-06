Individuato il primo nido di Caretta caretta sul litorale salernitano

Individuate le tracce di un nido di tartaruga caretta caretta sul litorale di Eboli. A scovarlo i volontari di Naturart Carmine Limoncelli, Lucia Ricca e Angela Limoncelli del Comitato Quartiere Aversana Campolongo, nell'ambito del progetto Caretta in Vista, coordinato dal Turtle Point - Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli.

La messa in sicurezza

Ad accertarsi dell'avvenuta nidifcazione Roberta Teti del Turtle Point SZN Anton Dohrn. Successivamente si è proceduto a mettere in sicurezza il nido, collocato nell'area di pertinenza del lido Made In Italy. La schiusa è attesa fra circa cinquanta giorni. "Ringraziamo tutto lo staff della struttura balneare per la collaborazione" afferma il presidente di NaturArt Salerno, Alfio Giannotti.