Animali feriti senza proprietario: attivato in Campania il numero verde del pronto soccorso veterinario

Attivato anche in Campania il numero verde dedicato al pronto soccorso veterinario degli animali senza proprietario. In attuazione della legge regionale 3 dell’11 aprile 2019 sul randagismo, infatti, è attivo il numero regionale 800178400, per segnalare la presenza di cani e gatti senza casa feriti.

Il servizio è stato istituito presso la sede operativa del Criuv, l’Ospedale Veterinario della Asl Napoli 1 Centro già attivo 24 ore su 24. Le telefonate, registrate su supporto informatico in ordine cronologico, saranno trasmesse al primo ambulatorio veterinario disponibile del Servizio Veterinario Pubblico della Asl, garantendo quindi l’intervento in tempi adeguati all'emergenza del caso.