Giffoni Sei Casali: il primo Raduno Nazionale per Cani da Seguita

Si sta svolgendo in queste ore il primo raduno nazionale per cani da seguita organizzato dal Club Bleu De Gascogne sezione di Salerno, dall’Asd Segugisti Salernitani e patrocinato dal Comune di Giffoni Sei Casali.

L'iniziativa

Nella splendida cornice del parco pineta S. Anna si sono dati appuntamento oltre 100 gli espositori provenienti dalla Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e dal Lazio. A giudicare la prova espositiva saranno i giudici dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana.

Nel corso della manifestazione canina sarà effettuata la prova del riconoscimento della razza per il rilascio del pedigree. Il taglio del nastro si è tenuto alle ore 9.30 alla presenza del sindaco, Francesco Munno, del presidente, Aurelio Giannattasio, del parroco don Antonio Petitto che ha impartito una particolare benedizione ai cinofili e ai loro ausiliari, e naturalmente degli organizzatori e partecipanti.

Il Comune ha omaggiato ogni partecipante con un sacchetto di biscotti per cani. L’evento è stato dedicato alla memoria di Giuseppe Giannattasio.