Gheppio in difficoltà, volpe investita e cuccioli abbandonati: super lavoro per l'Accademia Kronos

Un sabato all'insegna del recupero della fauna selvatica in difficoltà, quella del Nucleo Guardie Giurate Accademia Kronos. Preziose le segnalazioni dei cittadini ai volontari: durante un controllo finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti ambientali e prevenzione dell’abbandono degli animali d’affezione svolto in collaborazione con le Guardie dell’Enpa di Salerno, i titolari dell’agriturismo la Cartiera di ad Oliveto Citra hanno avvisato della presenza di un gheppio in difficoltà. Gli agenti si sono recati immediatamente sul posto e, dopo aver recuperato il giovane esemplare e verificato che lo stesso non avesse alcuna ferita ma, che fosse unicamente stressato per il caldo, hanno provveduto ad idratarlo e rifocillarlo per poi liberarlo sul posto, al fine di consentire ai genitori di poterlo più facilmente assistere.

I recuperi

Nel prosieguo dell’attività di controllo è giunta poco dopo una ulteriore segnalazione da parte della signora Lucia Lena Rosapepe (amministratore delle Terme Rosa Pepe di Contursi Terme) per la presenza di una giovane volpe rinvenuta ferita a seguito di un investimento ad Oliveto Citra. Gli agenti intervenuti immediatamente sul posto, hanno recuperato l'animale e dopo una accurata visita veterinaria, hanno allertato l'Asl per il recupero e trasporto dell'esemplare al Cras di Napoli tramite la ditta convenzionata al recupero e trasporto della fauna selvatica. Al termine del servizio gli agenti sono stati contattati dal titolare dell’area di servizio presente sulla superstrada a Colliano che ha segnalato la presenza di due piccoli cuccioli meticci abbandonati, proprio in prossimità della superstrada. Immediatamente allertato il Servizio Veterinario dell’Asl, è giunto sul posto il medico reperibile che, insieme al personale addetto al trasporto, ha proceduto al recupero dei due cuccioli, ad una prima visita ed al successivo trasporto presso un'idonea struttura di degenza.