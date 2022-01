Micione scomparso a Salerno, l'appello della proprietaria: "Aiutatemi a trovarlo"

Una nostra lettrice, Alessandra Licchelli, ha smarrito il suo micione. È dal 24 novembre che lo cerca. Il suo gatto è scappato mentre si trovava nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Salerno.

La storia

“Ho incontrato tante persone disponibili, tanti volontari, gattare di lunga esperienza, colleghi ferrovieri, forze dell'ordine, vigili, poliziotti, carabinieri, negozianti, Asl, operatori ecologici, davvero tanti, tutti accomunati dall'amore per gli animali e dall'empatia nei miei confronti. Gli ultimi avvistamenti ci sono stati prima di Natale, poi basta...sono convinta che qualche persona di buon cuore (come ne ho incontrate...) si stia prendendo cura del mio Micione, che è molto buono e timoroso, un mangione, e spicca per il colore chiaro - un rosso biondo striato - e per la stazza: sui 7 chili...Io sono ottimista e non demordo!”. La speranza è che qualcuno si metta presto in contatto con lei per fornire notizie sul suo adorato micione.