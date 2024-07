Vagava disperata a Dragonea: salvata la cagnetta in fuga, sarà adottata

Sembrava un destino già tristemente segnato, quello di una dolce cagnolina che vagava in una zona abbandonata di Dragonea, frazione di Vietri sul Mare. Sola e a rischio investimento tra le auto in corsa, l'amica di zampa risultava inavvicinabile da chiunque, in quanto, forse a causa dei traumi subiti, non consentiva a nessuno di portarla con sè. Fino a ieri, quando l'animalista del Canile di Cava de' Tirreni, Teresa Salsano è riuscita con tenacia a prelevarla da quel luogo che per la cagnetta rappresentava una morte certa.

Messa in sicurezza e sottoposta alle dovute cure, a breve, l'amica di coda sarà accolta in una famiglia che ha già chiesto adozione per lei. Una storia a lieto fine, questa, grazie all'amore e all'impegno di volontari come Teresa Salsano, sempre in prima linea per salvare gli animali.