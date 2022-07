Cagnolino cade sugli scogli e rischia di annegare: lo salvano i bambini, appello per adottarlo

Era caduto sugli scogli, rischiando di morire. Ma alcuni bambini in spiaggia hanno tirato fuori dall'acqua il cucciolo, traendolo in salvo. E' accaduto ad Agropoli, sulla spiaggia della Baia di Trentova: lo ha raccontato l'Associazione Salernitana per la tutela del cane Onlus.

L'appello

I genitori dei baby eroi hanno allertato volontari e Polizia Municipale, ma senza ottenere alcun riscontro. "Le famiglie intervenute non possono tenerlo, dato che hanno già cani. - scrivono dall'associazione - Al 99,9% il cucciolo non ha il microchip. Serve stallo gratuito o adozione lampo". Chiunque volesse adottarlo, può contattare tramite whtasapp il 3487183214.