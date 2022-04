Cinghialotto salvato all'ingresso autostradale di Vietri, l'intervento e il recupero

E' stato salvato dalla Polizia Municipale di Vietri sul Mare all'ingresso autostradale di Vietri, un baby cinghiale: il cucciolo era da solo in preda al panico. Probabilmente la mamma, di cui non vi era traccia, è stata vittima di cacciatori.

Il recupero

Gli agenti hanno allertato il servizio Veterinario Asl di Salerno e la dottoressa Ilaria Granito che, insieme alla ditta Dog Park di Ottaviano, lo hanno recuperato e consegnato momentaneamente al Canile Municipale di Cava de' Tirreni, in attesa di trasferimento in strutture autorizzate per la salvaguardia della specie selvatica. Il cinghialotto intanto sarà allattato con il biberon dalla responsabile operativa, Teresa Salsano.