Microchip day a Sant'Egidio: l'iniziativa dell'associazione "Una zampa per amico"

Si terrà domenica 17 ottobre 2021 a Sant’Egidio del Monte Albino il Microchip day dedicato alla microchippatura dei cani del territorio. A promuovere l’iniziativa l‘associazione Una Zampa pe Amico e l’ASL di Salerno.

L'evento

Le attività si terranno in piazza De Ruggiero, frazione Orta Loreto, dalle ore 10.00 alle 12.00. Due ore per inoculare un microchip destinato a rintracciare il proprietario del proprio amico a quattro zampe, qualora si perda o venga sottotratto al proprio padrone. Un obbligo di legge per tutti i proprietari di un cane che l’Asl eroga in modo gratuito. Possono partecipare tutti i cani presenti nel distretto 61/62 dell’ASL di Salerno. Il microchip, grande come un chicco di riso, sarà inoculato dalla dottoressa Gabriella Calenda, dirigente ASL. Uno strumento di rilevazione che non produce nessun effetto sull’animale nemmeno durante l’operazione di inoculamento. È una appuntamento importante- commenta Daniela Pepe, presidente dell’associazione – Come Una Zampa per Amico -SEMA siamo impegnati nel dare in affido i nostri amici quando vengono abbandonati per strada. Lo facciamo attraverso il nostro sito internet e pagine social, ma è essenziale che i nostri amici abbiano il microchip. Presso i veterinari privati il microchip ha un costo di circa 25 euro. Alle ore 12.00 prevista una benedizione di tutti gli animali con il sacerdote Don Gerardo Coppola aperta a tutti gli animali domestici.