"Dog day", la seconda edizione a Sant'Egidio del Monte Albino: i dettagli

Domenica 22 maggio, a Sant’Egidio del Monte Albino, dalle ore 9.30 alle 13.00, presso il Parco Comunale Pittoni sito in via Coscioni, l’associazione Una Zampa per Amico organizza una mattinata dedicata agli amici a 4 zampe. Un momento di incontro dedicato ai cani con una sfilata canina.

L'iniziativa

L’iniziativa è sostenuta da Sodalis CSV Salerno nell’ambito dei MAP 2021 ed ha ricevuto il patrocinio del comune di Sant’Egidio del Monte Albino. Possono partecipare tutti i cani, non solo quelli di razza, ma anche i meticci che saranno valutati da una giuria di esperti “speciali”. I vincitori delle varie categorie riceveranno una targa premio ed una sacca di croccantini donata dalla "ASD Sant'Egidio femminile" Sempre nella mattinata l’associazione allestirà uno spazio dedicato all’inoculazione GRATUITA del microchip che permetterà ai cani di essere ritrovati in caso di perdita- L’attività sarà a cura dell’Asl di Salerno Nord. Sarà possibile visitare lo stand "Zampa a scuola", dal nome del progetto di educazione cinofila tenutosi negli istituti scolastici, si potranno visionare le opere realizzate dai giovani cinofili. I partecipanti inoltre riceveranno utilissimi gadget forniti dall’azienda Formevet, leader dei sistemi antiparassitari.

Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook: UnaZampa PerAmico Sant'Egidio MA.