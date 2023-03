Scomparsa gattina nera ad Albanella: l'appello della proprietaria

Appello urgente. Questa bellissima gatta nera si chiama Ecate, l'anno scorso lei e un micio maschio erano due trovatelli. Poi mia figlia e il suo compagno li hanno trovati bazzicare fuori casa, li hanno nutriti, amati e infine adottati, rispettando sempre la voglia dei gatti di stare sia dentro che fuori casa come sono abituati. Li hanno sterilizzati e spulciati. Da venerdì 10 mattina, Ecate fremeva per uscire. Premetto mia figlia e mio genero vivono in periferia ad Albanella circondati da colline e tanto verde. Era già accaduto che non si ritirassero per un giorno o due, ma adesso i giorni sono troppi. Il maschio è qui ma di lei nessuna traccia. Mi appello a voi essendo Albanella piccola come territorio. Sono stati distribuiti anche volantini in giro e stanno ispezionando tutto intorno, ma nulla. Ecate porta un collarino grigio antipulci, è di stazza piccola totalmente nera. Un pò diffidente ma bellissima e dolcissima. Se la vedete vi prego chiamate questo numero: 320 844 12 10 oppure 375 71 96 847. Se potete condividete perchè manca molto, e stanno tanto in ansia.