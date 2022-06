Atrani: ecco le norme per portare i cani in spiaggia

In spiaggia con il proprio Fido ad Atrani: l'amministrazione ha fatto sapere che i proprietari di cani residenti potranno accedere alla spiaggia libera nelle fasce orarie dalle 8 alle 10.30 e dalle 15 alle 17.30. I cani ammessi in spiaggia sono quelli di piccola e media taglia con peso inferiore ai 25 Kg che siano iscritti all'anagrafe canina del Comune, dotati di apposito "microchip". Occorrerà mantenere il cane al guinzaglio e verificare che gli animali non abbiano infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti, assicurandosi che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone o animali che usufruiscono della spiaggia.

I dettagli

Inoltre, hanno l'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare ai cani in caso di rischi per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti. Deve poi essere rimossa immediatamente qualunque deiezione dei cani. Interdetto anche l’accesso ai cani di sesso femminile “in calore”. Le infrazioni saranno punite con delle sanzioni da 100 euro a 1.000 euro.