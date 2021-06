Tre nuovi possibili nidi in Cilento: in particolare, a Palinuro e Camerota, come reso noto dall'Enpa e dai volontari del centro Dhorn. Confermato, stamattina, il secondo nido di Palinuro presso il Lido la Torre. Si tratta della deposizione numero 7.

In corso, gli accertamenti per verificare le segnalazioni a Camerota. Tanta emozione.