Terraquarium a Salerno, presidio di Animal Save: "Non c’è divertimento nella prigionia degli animali"

Nel giorno dell’Epifania gli attivisti dell'associazione Salerno Animal Save si sono recati davanti al parco del Mercatello di Salerno, per il primo evento del 2023: "Non c'è divertimento nella prigionia". Hanno tenuto, infatti, un presidio pacifico di fronte al Terraquarium che è stato installato per tutta la durata delle feste natalizie in via Giovanni Paolo II. E, attraverso discorsi e cartelli, hanno fatto sentire “la voce e la resistenza di quegli animali che sono costretti ad una esistenza di prigionia e di schiavitù solo per un'idea sbagliata di divertimento e di intrattenimento”.

L'iniziativa

Il Terraquarium è una mostra itinerante di animali selvatici detenuti in cattività, in particolar modo rettili e pesci, come iguane, serpenti, tartarughe, coccodrilli, squali, razze, ma anche artropodi come tarantole e scorpioni, e spesso sono presenti anche dei mammiferi, come in questo caso dei pipistrelli. “Tutti animali che dovrebbero poter vivere nel proprio habitat naturale e non all'interno di gabbie, di vasche o di teche di vetro”. Per gli animalisti “non c'è nulla di educativo per un bambino nell'andare a vedere una creatura reclusa, di cui non vengono rispettate le esigenze etologiche e che non ha la possibilità di comportarsi in maniera naturale, come farebbe se vivesse in libertà. Animali che hanno pochissimi stimoli e che sono soggetti a malessere psicofisico e stress, in quanto esseri senzienti in grado di provare sensazioni ed emozioni”.

La denuncia pubblica: