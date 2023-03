Curiosità, splendidi uccelli migratori solcano il cielo salernitano: gli scatti di Arianna Dall'Occo

Non solo gabbiani, piccioni e rondoni, ma anche aironi, upupe, beccacce di mare, cicogne, codirossi, gufi, falchi e gru, solcano il cielo di Salerno. Il loro passaggio incanta tutti i più attenti osservatori. Forse perchè, notando il volo degli uccelli migratori, ci si ritrova a godere di una boccata d'ossigeno che sa di libertà: come osservava Marguerite Yourcenar, infatti, "sembra esserci nell’uomo, come nell’uccello, un bisogno di migrazione, una vitale necessità di sentirsi altrove".

Lo sa bene la birdwatcher Arianna Dall'Occo che, in questa primavera, sta collezionando e condividendo sui social una serie di splendidi scatti per eternare la tappa salernitana di innumerevoli specie di uccelli. Ammirando le sue foto (vedi gallery in alto ndr), si rischia di diventare parte di quel poetico silenzio che caratterizza il lungo viaggio di tanti affascinanti pennuti.