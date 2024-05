Curiosità, il fiume Testene accoglie 27 germani reali e 1 anatra di Pechino: l'iniziativa

Attimi emozionanti, stamattina, presso il Testene, ad Agropoli, in occasione del "battesimo" del fiume per 27 germani reali e 1 anatra di Pechino. L'iniziativa rientra nel progetto "Il Fiume è Vita: un Viaggio di Sensibilizzazione Ambientale lungo il Fiume Testene", in collaborazione tra l'IC Vairo" e l'associazione "Genesi dell'ambiente".



Gli studenti, dunque, sono stati impegnati in un percorso didattic di 2 mesi, tra lezioni teoriche, preparazione dell'incubatrice, cura delle uova fino a giungere, quindi, alla nascita dei piccoli oggi liberati nel loro habitat naturale.