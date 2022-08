Cuccioli di volpe sulla sp75 Avvocatella, il Comitato Civico Dragonea: "Non date loro cibo, ecco perchè"

Sono stati avvistati dei cuccioli di volpe sulla strada sp75 Avvocatella. "Dopo la segnalazione della nostra amica Patrizia Trabucco, abbiamo raccolto le vostre testimonianze in merito alla presenza di cuccioli di volpe che girovagano disorientate lungo la SP75 Avvocatella, in particolare di sera, rischiando di essere investite nelle curve dagli automobilisti di passaggio. - scrivono dal Comitato Civico Dragonea - Su invito di molti cittadini ci siamo attivati per informare l'Enpa della Costa d'Amalfi, responsabile Benedetto Amato, il quale ha recepito la nostra segnalazione e ci ha anche risposto". Come reso noto dal Comitato, le volpi, essendo selvatiche, devono vivere allo stato brado, quindi non bisogna dar loro cibo, per farle adattare all'ambiente naturale. Solo se si ferissero, è necessario rivolgersi al Cras di Napoli.

L'appello del Comitato Civico Dragonea