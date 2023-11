Violenza sulle donne, Bilotti (M5S): "Necessaria l'educazione sessuale a scuola"

"Rompere il silenzio per fare in modo che ogni giorno sia il 25 novembre”. È quanto afferma la senatrice del Movimento Cinque Stelle e componente della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio Anna Bilotti in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. “In occasione di questa giornata - spiega la senatrice -ho deciso di rompere il silenzio in cui mi sono chiusa dopo il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin. Il mio era il silenzio di imbarazzo di un rappresentante istituzionale consapevole del fatto che tutte le misure che stiamo mettendo in campo non sono sufficienti a tutelare le donne. Per questo lancio un appello a tutte le forze politiche affinché sostengano la proposta del Movimento Cinque Stelle di introdurre nelle scuole l’educazione affettiva e sessuale perché possano essere abbattuti tutti quei muri che ancora portano parte della maggioranza a parlare, in riferimento a questa proposta, di ‘nefandezze’ o di ‘cose strane’ che noi vorremmo insegnare ai bambini. Raccolgo, inoltre, l’appello della sorella di Giulia Cecchettin, che ci ha invitato a fare rumore. Per questo dico: facciamo rumore e facciamolo tutti i giorni perché ogni giorno sia il 25 novembre”.