"Ondate di calore mettono a rischio la salute dei lavoratori": l'interrogazione di Franco Mari (Verdi-Sinistra)

"Le ondate di calore stanno creando conseguenze pesanti sui lavoratori, dal governo risposte inadeguate e in ritardo". È quanto afferma il capogruppo in commissione lavoro di Montecitorio per l’Alleanza Verdi Sinistra, Franco Mari, primo firmatario di un’interrogazione parlamentare ai ministri della salute e del lavoro.

L'interrogazione

"Un’eccezionale ondata di caldo, anche se i cambiamenti climatici stanno producendo una continuità di questi eventi, sta attraversando il Paese, in questi ultimi giorni" afferma Mari, che aggiunge: "Le ondate di calore stanno creando gravi ricadute sui lavoratori che svolgono attività non proteggibili dal sole, sia all'aperto che sui mezzi di trasporto aziendali. Il bilancio delle vittime è inaccettabile, e le risposte del governo Meloni non sono state all’altezza della situazione". "È necessario - si legge nell’interrogazione - un intervento immediato, al fine di disporre l'apertura della Cigo per tutte quelle attività non proteggibili dal sole, effettuate all'aperto e su mezzi di trasporto aziendali, come previsto dall'Inps. Il perdurare di una situazione di stress termico, come specificato nelle linee guida del Ministero della salute e da altri enti competenti può provocare gravi danni alla salute".