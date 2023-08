Covid, la comunicazione dell'Asl: "Tampone non più obbligatorio per accedere al pronto soccorso"

L’Asl Salerno ha informato che a far data dal 9 agosto l’accesso in Pronto Soccorso non sarà più necessario eseguire il tampone diagnostico.

La nota della Regione

La Regione Campania ha fornito nuove indicazioni rispetto a tale esigenza: “In ragione dell’attuale situazione epidemiologica – recita la nota- si deve ritenere superata l’esigenza di eseguire il tampone diagnostico per infezione Sars-Cov- per l’accesso ai Pronto Soccorso delle strutture sanitarie campane”.