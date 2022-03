Accreditamento delle agenzie formative regionali: la Giunta approva le nuove linee guida

Approvata la delibera di adozione delle nuove linee guida per l'accreditamento delle agenzie formative regionali, dalla giunta di Palazzo Santa Lucia. Le principali novità riguardano azioni di semplificazione degli atti burocratici e l'adozione di un sistema di rating per dare trasparenza alla solidità organizzativa (sia strutturale sia di risorse e personale interno). Inoltre, viene rafforzato il principio di radicamento sul territorio degli enti di formazione accreditati inteso come reale raccordo tra formazione e imprese e quindi tra formazione, lavoro e vocazione territoriale.

Parla l'assessore alla Formazione Armida Filippelli

"Sempre di più vogliamo che la formazione non sia una fonte di titoli ma una fonte di competenze. Con le nuove linee guida proseguiamo nel mettere ordine al sistema regionale nel solco del principio di trasparenza, per sostenere le agenzie che credono nella qualità ed educare i cittadini a pretenderla"