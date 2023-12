L'indiscrezione/Europee 2024: Aldo Patriciello valuta la candidatura con la Lega

Nei primi giorni del 2024 - secondo indiscrezioni - la Lega potrebbe ufficializzare l’adesione al partito dell’attuale europarlamentare Aldo Patriciello, rieletto nel 2019 per la terza volta con Forza Italia ma, da tempo, in rotta di collisione con il partito campano degli azzurri.

Il retroscena

Il noto imprenditore del settore della sanità privata, molto conosciuto anche in provincia di Salerno poiché la sua famiglia è proprietaria della Clinica dl Sole del capoluogo e dell’Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli, sarebbe pronto a chiudere la sua lunga esperienza con il Partito Popolare Europeo per annunciare il suo ingresso nella Lega-Id ed avviare la sua campagna elettorale per le Europee del prossimo giugno insieme a Matteo Salvini. Alle ultime elezioni europee (2019) Patriciello è stato rieletto con 83.532 preferenze, dietro soltanto a Silvio Berlusconi. Un consenso frutto di un forte radicamento personale non solo nel suo Molise, ma anche in Campania e nelle altre regioni del Sud Italia. Al momento si tratta solo di una voce finora mai smentita dal diretto interessato. Molto dipenderà anche da quale posizione assumerà nei suoi confronti il segretario nazionale di Fi Antonio Tajani, con il quale Patriciello ha da sempre un buon rapporto.