Alfonsino e BLOC insieme per le "small cities" e le aree interne

Alfonsino e BLOC insieme per promuovere nuove prospettive su small cities ed aree interne. La piattaforma di delivery campana e il progetto culturale che lavora nell’area del Parco Nazionale del Cilento hanno, infatti, annuncianoo l’avvio di una collaborazione al fine di unire le forze in una sinergia inedita che sarà sviluppata a partire da quest’estate, con l’obiettivo di offrire, insieme, nuovi scorci e concetti sul rapporto spaziale tra città e campagna, ponendo l’idea del margine come spazio secondario al centro di una nuova narrativa.

I primi passi

A inaugurare la collaborazione, infatti, sarà la presenza di Alfonsino come Cultural Partner dell’edizione 2023 di BLOC Fest che si terrà a Pisciotta, in Cilento, dal 4 al 6 agosto, che per l’occasione verrà accompagnata da tutta una serie di attività di comunicazione congiunta.

Un incontro trasversale, quello tra BLOC Fest e Alfonsino, che nasce dalla comune volontà di superare la tradizionale dicotomia categoriale che divide città e campagna, centrale e marginale, per sviluppare nuovi punti di vista che possano mettere in luce le risorse già presenti sui territori in cui operano - l’area del Parco Nazionale del Cilento per BLOC, la provincia di Salerno per Alfonsino - creando nuove opportunità per chi li vive e per chi li vuole scoprire o riscoprire con occhi diversi.