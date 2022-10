Temporali in arrivo: allerta meteo su tutta la Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido a partire dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani, giovedì 13 ottobre.

Le previsioni

Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense. Massima attenzione anche per quel che riguarda il rischio idrogeologico, con possibilità di fenomeni come allagamenti, inondazioni, ruscellamenti con trasporto di materiale, occasionali fenomeni franosi e caduta massi per effetto della saturazione dei suoli.