Temporali in arrivo: nuova allerta meteo in Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido a partire dalle 18 di oggi (mercoledì 28 settembre) fino alle 18 di domani (giovedì 29 settembre). Su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio, Tanagro) sono previste precipitazioni sparse, rovesci e temporali, anche intensi.

L’avviso

Il Centro Funzionale evidenzia “un rischio idrogeologico localizzato con possibilità di fenomeni come allagamenti, inondazioni, ruscellamenti con trasporto di materiale, occasionali fenomeni franosi e caduta massi per effetto della saturazione dei suoli. Si raccomanda ai Sindaci di porre in essere tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile”.