Allerta meteo in Campania: “Rischio idrogeologico anche in assenza di piogge”

E' in vigore su tutto il territorio regionale l'allerta meteo Gialla diramata ieri dalla Protezione Civile della Campania per piogge e temporali anche di forte intensità e vento forte o molto forte con conseguente mare agitato e possibili mareggiate.

Le previsioni

Le precipitazioni di queste ore rendono fragili i terreni, "imbimbiti" di acqua piovana. Per questo motivo, la Protezione Civile della Regione Campania evidenzia la necessità di prestare attenzione ai fenomeni connessi al rischio idrogeologico (e, in particolare, al possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, alle frane, alla caduta massi e agli allagamenti) anche in assenza di precipitazioni e almeno fino alle 8 di domani mattina.Proprio in considerazione del rischio residuo, il centro Funzionale ha infatti prorogato di ulteriori 12 ore il vigente avviso di allerta meteo Giallo sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele).

L'avviso: