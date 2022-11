Alluvione ad Ischia: identificata la vittima, a cercare tra le macerie anche i vigili del fuoco Usar di Salerno

E' partita da Salerno, in nottata, per Ischia, una squadra di vigili del fuoco USAR (Urban search and Rescue), specializzati nella ricerca e soccorso di persone in macerie, insieme a tutto il team Campania. Ieri è stato sul posto anche l’elicottero dei caschi rossi cittadini ed i cinofili. Arrivano, infatti, aiuti anche dal salernitano per trovare i dispersi della frana che ha investito Casamicciola, sull'isola d'Ischia, all'alba di ieri. Sono 11, secondo quanto riferito dal prefetto di Napoli Carlo Palomba ieri sera nell'ultimo punto stampa della giornata, le persone disperse, 13 i feriti di cui uno solo in gravi condizioni e che è stato trasportato all'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è ricoverato nel Trauma Center in prognosi riservata.

Una la vittima accertata finora, Eleonora Sirabella (vedi foto ndr) 31 anni del vicino comune ischitano di Lacco Ameno e che viveva a Casamicciola. L'identificazione è avvenuta sabato sera, e la notizia è stata ufficializzata da parte delle forze dell'ordine. La vittima avrebbe compiuto 32 anni il 4 gennaio prossimo. Viveva in un'abitazione nella zona di Casamicciola Terme. Il suo corpo è stato trovato nei pressi di piazza Maio.