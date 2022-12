Lotto Battipaglia-Romagnano, sulla nuova linea Alta Velocità Salerno-Reggio: pubblicato il bando di gara

Pubblicata in Gazzetta ufficiale, la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Battipaglia-Romagnano, parte della nuova linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha fornito i dettagli della gara che ha un valore di oltre 2,16 miliardi di euro, finanziati con risorse PNRR.

L'intervento

I lavori consistono nella realizzazione di una nuova linea di 35 chilometri in affiancamento a quella esistente tra Battipaglia e Romagnano, dove è previsto un bivio per garantire l’interconnessione con l’esistente linea che da Battipaglia va verso Potenza e Metaponto. Il progetto prevede la realizzazione di 9 gallerie naturali, 8 gallerie artificiali e 17 viadotti. Per il completamento dell’opera è stata nominata come Commissaria Straordinaria di Governo Vera Fiorani, Amministratrice Delegata e Direttrice Generale di RFI.

La curiosità

Il lotto Battipaglia-Romagnano darà vantaggi alla mobilità della zona e creerà un raccordo tra la costa tirrenica e quella adriatica. Al termine dei lavori, la nuova linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, parte integrante del Corridoio della rete Ten-t “Scandinavia – Mediterraneo” che collega Palermo a Helsinki, consentirà di sviluppare nuovi traffici viaggiatori e merci lungo l’asse nord-sud della penisola, accelerando dinamiche di crescita economica, sociale e turistica.