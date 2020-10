Alunno senza mascherina schiaffeggiato a Teggiano: il caso finisce su Rai 1

E' rimbalzato sui media nazionali, il caso del docente dell'Istituto “Pomponio Leto” di Teggiano che ha schiaffeggiato uno studente senza mascherina. L'episodio, come è noto, è stato filmato dai compagni di scuola, diventando in poco tempo virale.

La curiosità

Il caso è finito su “La Vita in Diretta” in onda su Raiuno: dissensi e amarezza per l'increscioso accaduto che continua a far discutere e sul quale ci sono delle indagini in corso.