Andrea Pimpini: da oggi in radio “Vorrei amarti”

Da oggi, Venerdì 7 Maggio, è in radio “VORREI AMARTI”, il nuovo singolo di ANDREA PIMPINI, estratto da “VAI E NON PENSARE” (OneRPM), l’album di inediti (12 brani) pubblicato il 5 Marzo. L’album è disponibile in versione digitale: https://sl.onerpm.com/6726192893 “Vorrei amarti rappresenta l’intenzione di amare una persona sopra ogni cosa. Vorrei amarti così come il sole ama la luna, vorrei guardarti così come un fiore guarda il sole… - Spiega Andrea - E’ uno di quei brani che mi piacerebbe cantare dal vivo” “VAI E NON PENSARE”, il nuovo album di Andrea Pimpini, ha superato in poche settimane 10.000 stream; dai dati Soundreef degli ultimi mesi, le canzoni di Andrea non solo sono state trasmesse in alta rotazione nel territorio italiano, ma anche in Australia! “Sono successi che riempiono il cuore di gioia. Vai e non pensare è un disco semplice, pieno di messaggi e speranza. Sapere che non solo la gente apprezza l’album, ma anche radio e discografici supportano questo lavoro, è fantastico.” Andrea Pimpini è un cantautore di Pescara (Abruzzo). Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone. Un anno dopo, nel 2018, pubblica il suo primo singolo “Maledetta Realtà” che viene presentato in anteprima al Castle Fondi Music Festival e al Romics. A Dicembre dello stesso anno Andrea pubblica “Neve Bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio RID96.8. Il brano viene accolto con grande entusiasmo dal pubblico e viene promosso da Zoomagazine, Lifestyle Blog e Greater Fool Media. Nel 2019 esce “Lacrima”, il primo disco di inediti di Andrea Pimpini. Nel 2020, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Il 5 Marzo 2021 esce il nuovo album “Vai e non pensare”