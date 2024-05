Elezioni, Anna Bilotti (M5S) in Macedonia del Nord come osservatrice Osce

La senatrice del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti, in qualità di membro dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, nei giorni scorsi ha fatto parte della delegazione che ha osservato le elezioni in Macedonia del Nord. La missione di osservazione si è svolta in un momento critico per il paese, che continua a navigare fra le sfide di una transizione politica e sociale complessa, segnata da passaggi storici significativi come la firma dell'Accordo del 2001 e la risoluzione della disputa sul nome con la Grecia nel 2018.

La missione

"Durante la missione - spiega la senatrice Bilotti - ho potuto osservare da vicino la forte volontà del popolo macedone nel far sentire la propria voce attraverso le urne, nonostante alcune criticità nel percorso elettorale. Sono fiduciosa che, con determinazione e unità, la Macedonia del Nord continuerà il suo cammino verso un futuro prospero e inclusivo per tutti i suoi cittadini, con la speranza di poterli presto accogliere all’interno dell’Unione Europea".