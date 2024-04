Sequestro dispositivi elettronici, Bilotti (M5S): "Proposta della maggioranza pericolosa e farraginosa"

"La necessità di intervenire per colmare le lacune normative sul sequestro dei dispositivi elettronici è reale e per questo il M5S per primo aveva presentato un Ddl con il collega Scarpinato. E' importante trovare un equilibrio tra il necessario rafforzamento della tutela della privacy con l'esigenza di non contrastare l'azione investigativa nel contrasto a reati odiosi, spesso propri dei potenti". Lo ha detto la senatrice del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti nella discussione generale sul ddl in materia di sequestro dei dispositivi elettronici.

L'intervento

"Non è quello che ha scelto di fare la maggioranza - prosegue Biloti - che invece sceglie una soluzione pericolosa. Invito i colleghi a riflettere sul fatto che aumentare il numero degli attori coinvolti in un processo, rende più complesso il procedimento e mette a rischio la stessa privacy degli indagati. La proposta portata in aula dal centrodestra crea nuovi colli di bottiglia nel lavoro investigativo, introduce una procedura complessa che non farà che rendere il sequestro dei dispositivi elettronici più lento e inefficiente. E' ad esempio illogico prevedere l'autorizzazione del Gip per la documentazione non catalogabile come corrispondenza, quando se questa stessa documentazione si trova in forma cartacea, non serve quell'autorizzazione. Altrettanto incomprensibile è esporre l'indagine al disvelamento anticipato della discovery e, nel caso di reati sulla violenza di genere, alla vittimizzazione secondaria delle donne. Noi del M5S non siamo ostili di per sè al provvedimento, come detto siamo stati i primi a presentare un ddl, ma a patto che si correggano alcuni punti fondamentali del testo della maggioranza, speriamo che si rifletta su questa opportunità".