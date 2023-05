Campania, approvato il calendario scolastico 2023/2024: ecco quando si tornerà in classe

Le scuole in Campania, dopo le vacanze estive, riapriranno il 13 settembre 2023. La Giunta Regionale, infatti, ha approvato il nuovo calendario scolastico per il 2023/2024. Il ritorno dai banchi è, dunque, previsto per il 13 settembre mentre le lezioni termineranno l’8 giugno 2024 per un totale di 204 giorni di lazione. Nelle scuole dell’infanzia, invece, le attività educative termineranno il 30 giugno.