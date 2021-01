Va al Ruggi per una frattura: contrae il Covid e muore da sola, la testimonianza e l'appello della figlia

Drammatica la testimonianza della signora Agnese che a fine novembre accompagnò la sua anziana madre in ospedale, a causa di una frattura, senza immaginare che non l'avrebbe più rivista

Una storia drammatica, quella che ci ha raccontato la signora Agnese C., salernitana che ha perso la madre, 94enne in ottima salute, seppur con un diabete regolarmente controllato. La anziana a causa di una frattura il 20 novembre è stata ricoverata al Ruggi, risultando negativa al Covid-19. Successivamente, nel reparto di Ortopedia furono registrati diversi contagi e, purtroppo, il virus colpì anche la 94enne che, tuttavia, risultava asintomatica. Il 12 dicembre, per ragioni logistiche e relative ai posti letto, la anziana è stata trasferita al Da Procida: la figlia, venuta a conoscenza di questa necessità, ha chiesto la collaborazione del personale sanitario per poter traquillizzare telefonicamente la madre, al fine di evitare che si agitasse, ma nessuno si è reso disponibile per consentirle di comunicare con lei, nonostante l'anziana fosse munita di cellulare. Agnese ha provato in tutti i modi di mettersi in contatto con il Da Procida nella sera del trasferimento, ma senza riuscirci, fino a quando, dopo innumerevoli tentativi, è finalmente riuscita a relazionarsi con l'ospedale, apprendendo di un repentino peggioramento della madre giunta in ospedale spaventata e con una severa aritmia e, dunque, sedata per la necessità di metterle l'ossigeno.

Da quel momento, la 94enne, secondo il racconto della figlia, sola e senza nessuno, si è lasciata andare ed il 17 dicembre è spirata. Accorato, l'appello della signora Agnese alle istituzioni sanitarie, affinchè non dimentichino di mettere al primo posto l'umanità verso pazienti e rispettive famiglie. Umanità salvifica in tanti casi. Alla famiglia della 94enne resta tragicamente il dubbio che, se solo qualcuno avesse consentito alla 94enne di essere rassicurata telefonicamente dai suoi parenti, probabilmente, non sarebbe stata strappata, così repentinamente, all'affetto dei suoi cari, ora distrutti dal dolore.