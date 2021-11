“Potenziare trasporti e collegamenti per il rilancio delle Aree Interne”: l'obiettivo di Cammarano

“Il rilancio delle aree interne della Campania non può che partire dal potenziamento dei trasporti e delle vie di collegamento. Il lavoro, fondamentale, che abbiamo portato avanti in questi anni, per fare dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi il secondo terminal della Campania, deve rappresentare il punto di partenza di una progettualità, complessa quanto importante, che tenga conto dell’opportunità dei fondi in arrivo con il Pnrr.

Proprio in questi giorni è stato accolto un ordine del giorno della senatrice Felicia Gaudiano, che impegna il Governo a valutare la realizzazione di una stazione ferroviaria nei pressi dello scalo aeroportuale di Pontecagnano, oltre alla costruzione di una metropolitana di superficie che colleghi i territori del Vallo di Diano. Opere indispensabili si cui abbiamo voluto discutere stamattina con i senatori Castiello e Gaudiano, assieme ai quali abbiamo incontrato i sindaci dei comuni interessati”.