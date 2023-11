Terzo mandato Pd, assist di De Laurentis a De Luca: "

C'era anche il presidente del Napoli Calcio, Aurelio De Laurentiis alla presentazione di ieri del libro del Governatore Vincenzo De Luca “Nonostante il Pd”, all’Unione industriali di Napoli. De Laurentis, al termine dell'iniziativa, ha risposto ad alcune domande dei cronisti, esprimendo supporto a De Luca sul terzo mandato: "Chi c’è per governare una regione difficile come la Campania? De Luca è un politico del Pd, ma è uno spirito libero, forse uno dei pochi politici che ha la libertà di espressione, che lo rende spesso non accettato dagli altri suoi colleghi politici".

De Laurentiis poi boccia la segreteria Schlein: "Come imprenditore non appartengo a nessuna forza politica. Ma mi sembra che il Pd stia vivendo il suo momento meno valido sul piano storico", ha aggiunto.