Padula: le associazioni "Testimoni di giustizia" e "Joe Petrosino" avranno una sede unica

E' stato approvato il trasferimento dell'associazione nazionale dei Testimoni di giustizia, ubicata precedentemente in alcuni locali della Casa Comunale di Padula, presso la sede dell'associazione internazionale Joe Petrosino, nella corte esterna della Certosa di San Lorenzo di Padula.

Il commento

"Ricordiamo che i Testimoni di Giustizia, a rischio della propria incolumità, hanno denunciato il malaffare e mantenuto alti i valori della Giustizia e della Legalità e che costituiscono oggi un riferimento importante per le nuove generazioni, insegnando loro che certi valori sono insostituibili e vanno sempre più rafforzati - ha spiegato il presidente dell’associazione Joe Petrosino, Vincenzo La Manna - Troppo spesso questi veri protagonisti della lotta alle mafie, alla corruzione ed al malaffare sono dimenticati o peggio lasciati soli, senza le opportune protezioni e ridotti alla povertà dopo aver avuto il coraggio della denuncia e la forza di andare contro corrente in un Paese con larghe sacche di omertà ad ogni livello. Riteniamo prioritario per l’Associazione Internazionale Joe Petrosino, essere accanto e sostenere i Testimoni di Giustizia, i quali non devono essere considerati un peso per uno Stato che vuole e deve sconfiggere le mafie" ha concluso La Manna.

La scelta della sede

L’associazione dei Testimoni di giustizia, guidata da Ignazio Cutrò, aveva scelto proprio la città della Certosa e di Petrosino, prima vittima di mafia della storia, quale propria sede. Più volte Cutrò è giunto a Padula per degli incontri pubblici, anche presso il liceo, con i ragazzi, ma ha partecipato ad eventi anche nella provincia di Salerno, insieme all’associazione Joe Petrosino. Un connubio importante, che segna vicinanza e comune sentire, ma oprattutto un lavoro sinergico per diffondere la cultura della legalità ad ogni livello. Riuniti in una stessa casa, si rafforzeranno ulteriormente rapporti già consolidati da tempo.