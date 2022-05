Trasporti in Campania, scattano gli aumenti su treni, bus e traghetti

Viaggiare in Campania ora costa di più: la Regione ha apportato delle modifiche sulle tariffe di bus, treni, traghetti ed aliscafi. Risulta, dunque, un aumento pari a 1,20 euro per gli spostamenti tra Comuni e i rincari interessano anche i treni regionali.

La decisione

Palazzo Santa Lucia, infatti, con un decreto dirigenziale del 13 maggio scorso, in vigore ora con la pubblicazione sul Burc, ha stabilito la variazione dei costi che riguardano anche gli spostamenti via mare. A Salerno, in particolare, il biglietto è stato incrementato di 20 centesimi (costa 1,50 euro). Dunque, la Regione ha accolto le istanze delle associazioni di categoria che chiedevano il rialzo dei biglietti per via della ripresa dell’inflazione, per i rincari sui carburanti e per il calo dei passeggeri registrato durante l’emergenza Covid.